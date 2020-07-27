Около 20 мм осадков ожидается в Москве за сутки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Городские коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды. За сутки в столице ожидается до 20 мм осадков, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе пройдут дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра до 19 м/с. За сутки ожидается до 20 мм осадков. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", - сказал Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

"В городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды, защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли", - сказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.