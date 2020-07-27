Непогода в Москве привела к задержкам в работе наземного транспорта

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Автобусы, электробусы и трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за скопления воды на московских дорогах. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-аккаунте столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Изменения маршрутов наземного транспорта из-за скопления воды на дорогах: ул. Бориса Галушкина - задерживаются трамваи № 11, 25, автобус № 311. Дмитровское шоссе - электробусы № т36, т47, т56, автобусы № 82, 114, 154, 167, 170, 179, 194, 215, 282, 466, 563, 591, 677, 677к, 692, 763, 994, м10, т3, т29, т78", - говорится в сообщении. В связи со скоплением дождевой воды на улице Академика Королева задерживаются трамваи № 11, 17, 25, на улице Академика Комарова - электробус № 76 и автобусы № 76к, 85. Кроме того, проезжую часть подтопило под Ростокинским мостом на проспекте Мира, на этом участке задерживаются автобусы № 33, 56, 195, 603, 789.

В департаменте просят автомобилистов объезжать участки дорог в нескольких районах Москвы из-за подтоплений.

"Если вы на автомобиле, в ближайшее время лучше объезжать эти участки: Енисейская ул., 9, пересечение проезда Серебрякова, улица Вильгельма Пика, ул. Б. Голушкина, д. 2, Дмитровское шоссе - 3-й Нижнелихоборский проезд, улица Свободы, 37, Дмитровское шоссе - улица Руставели, Дмитровское ш. д. 67, Докукина, д. 9к1, Сущёвский Вал, 69. Шереметьевская улица, 41 (под Останкинским путепроводом)", - говорится в сообщении. Также стоит объехать улицы: Бунтарская, Бориса Галушкина, Академика Комарова, Проспект Мира и 2-1 Ростокинский мост.

"Городские службы работают над тем, чтобы быстрее устранить подтопления. Ситуационный центр ЦОДД следит в режиме реального времени за ситуацией на дорогах, и передает все адреса подтоплений в соответствующие службы", - говорится в сообщении

Ранее МЧС предупредило о грозе и ветре до конца понедельника в Москве. По прогнозам Росгидромета, в понедельник в Москве дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе возможны порывы ветра до 19 м/с.

В новость были внесены изменения (18:39 мск) — добавлены подробности по тексту.