На северо-востоке Москвы выпало около 80% месячной нормы осадков

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около 75 мм осадков (почти 80% месячной нормы) выпало на северо-востоке Москвы в течение двух часов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 75 мм осадков при месячной норме 94. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 мм (почти 80% месячной нормы), а также в Северном (44 мм), Северо-Западном (24 мм) и Зеленоградском (21 мм) административных округах", - сказал Бирюков.

В результате ливня возникли отдельные скопления воды, их большая часть уже устранена. Сильным ветром повалило пять деревьев, были повреждены пять автомобилей. Все деревья распилены и вывезены. Пострадавших в результате этих происшествий нет.

Заместитель мэра подчеркнул, что городские коммунальные службы из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности. Он призвал горожан быть внимательнее на улице, не укрываться от ветра и дождя под деревьями и не парковать под ними машины.