Московские врачи вылечили более 175,8 тыс. пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 827 человек с коронавирусом. Об этом во вторник сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 827 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 175 812", - сказала она.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике значительно улучшилась. Всего в городе выявлен 238 641 случай заражения, умерли 4 411 пациентов. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.