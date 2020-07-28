Около 80 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента открытия

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 80 млн пассажиров воспользовались Московскими центральными диаметрами (МЦД) с момента открытия, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Во вторник Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли после реконструкции остановочный пункт "Нахабино" МЦД-2 на рижском направлении Московской железной дороги. В мероприятии также принял участие генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"Популярность МЦД нарастает, даже несмотря на коронавирусную историю. В целом, с начала пуска по МЦД проехало уже 80 млн пассажиров", - сказал Собянин.

МЦД - проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.