Московский планетарий открывается с 1 августа и будет работать без выходных

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский планетарий возобновляет работу с 1 августа с соблюдением мер предосторожности по коронавирусу, учреждение также изменит свой график, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе планетария.

"Мы возобновляем работу с 1 августа. Из-за ограничений по числу посетителей для сохранения социальной дистанции руководство Московского планетария решило впервые ввести новый график работы: без выходных с 10:00 до 21:00. Последний сеанс под куполом Большого звездного зала начинается в 19:30", - рассказали в пресс-службе.

В учреждении добавили, что на данный момент экскурсии и образовательные программы пока проводиться не будут. Однако посетители смогут побывать в музей Урании, Большом звездном зале, Малом звездном зале, 4D-кинотеатре и парке неба.

"Посетители могут самостоятельно осмотреть выставочные залы музея Урании и Парк неба. Помещения обрабатываются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, поэтому интервалы между сеансами увеличены и есть изменения в расписании", - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, посетители смогут приобрести билеты на официальном сайте Московского планетария. Льготные билеты можно будет приобретать в кассах и оплачивать банковской картой или мобильным устройством. "Билеты отдельно в Парк неба можно приобрести в кассе. Стоимость билетов осталась прежней", - уточнили в учреждении.

Меры безопасности

Согласно новым требованиям, на входе в здание посетителям бесконтактно будут измерять температуру. Кроме того, посетить Звездный дом возможно только в маске, на входе в здание обязательно нужно обработать руки в специальном автоматическом санитайзере.

"На входе в музей Урании установлен бесконтактный считыватель штрихкода билетов и электронных с мобильного устройства, и приобретенных в кассе. В остальных залах билеты у посетителей будут проверять сотрудники в масках и перчатках", - пояснили в учреждении. В залах будет специальная разметка, которая поможет сориентироваться и держать дистанцию с другими посетителями.