Звезду в честь артиста Сарвата Бегбуди открыли в Большом Московском цирке

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Звезду в честь народного артиста РСФСР Сарвата Бегбуди открыли в холле Большого Московского цирка на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции гендиректор цирка Эдгард Запашный.

"Традицию устанавливать звезды ввело еще прошлое руководство цирка, однако раньше речь шла только о звездах в честь ушедших. Мы ввели традицию, что, наверное, людям гораздо приятнее видеть, что звезда заложена в честь него. И на протяжении семи лет мы уже добавили большое количество звезд ныне живущим, а сегодня открываем звезду в честь артиста Сарвата Бегбуди", - сказал он.

Бегбуди Сарват Мидхатович родился в 1945 году в известной цирковой семье. Его матерью является народная артистка Узбекской ССР Лола Ходжаева, остальные члены семьи также были связаны с цирком. Бегбуди известен как талантливый дрессировщик и цирковой артист. За свою профессиональную деятельность успел поработать с различными животными, однако остановил свой выбор в конечном итоге на лошадях. Именно дрессура лошадей и принесла ему настоящую славу.