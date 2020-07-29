Перечень ценных элементов Мостовой башни на Измайловском острове утвердили в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Перечень элементов охраны Мостовой башни на Измайловском острове в Москве, которая ранее служила парадным въездом в родовую вотчину Романовых, утвердили в столице. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мостовая башня - яркий и уникальный образец московского зодчества XVII века. Эксперты составили перечень всех ценных элементов сооружения. Так, в предмет охраны включены все детали декоративного убранства фасадов. В том числе тройные полуколонны с плоскими капителями на углах и у проездных арок первого яруса, а также фриз - декоративный пояс из цветных изразцов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Он добавил, что также в предмет охраны вошло оформление восьми окон на втором ярусе башни: боковые наличники выполнены в виде резных полуколонн из тесаного кирпича, а верхние - в виде кокошников из белого камня, перемычки оконных проемов украшены свисающими гирьками.

Измайловский остров - бывшая царская усадьба Измайлово, родовая вотчина Романовых. Башня была частью арочного каменного моста через Серебряный (Измайловский) пруд, по нему в усадьбу въезжали со стороны Владимирской дороги (сегодня - шоссе Энтузиастов). Последняя комплексная реставрация сооружения проводилась в 1980-е годы. "Сейчас в Мостовой башне идут восстановительные работы, проект реставрации согласован со Мосгорнаследием, специалисты ведомства контролируют ход работ", - отмечается в сообщении.

Об объекте

Мостовая башня - объект культурного наследия федерального значения, охраняемый государством. Измайловский остров входит в состав Московского государственного объединенного музея-заповедника (территория "Измайлова") столичного департамента культуры, в здании Мостовой башни проходили выставки.

Более чем за трехсотлетнюю историю башни ее использовали под разные нужды. В 1830-е годы при Николае I на Измайловском острове была основана военная богадельня, тогда башня служила звонницей расположенного поблизости Покровского собора. На верхнем ярусе висели семь колоколов и один "боевой" колокол - набат. Башню венчал двуглавый орел. В советское время двуглавого орла и колокола с башни сняли, а арочные проемы звонницы, в которых они висели, превратили в окна с остекленными рамами. В разные годы там располагались кооператив со складом, жилые помещения, лаборатория слюдяной изоляции Всесоюзного электротехнического института.

Реставраторы уже укрепили фундамент башни, на фасадах восстанавливают кирпичную кладку и декоративные элементы. В порядок приводят изразцы, по историческим аналогам восстановят деревянные окна, двери и проездные ворота. Кроме того, на гульбище вернут историческое лещадное покрытие - плоские тонкие плиты из песчаника. Специалисты приведут в порядок медную кровлю, а также воссоздадут по историческим документам двуглавого орла, который прежде венчал башню.