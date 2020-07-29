Детеныши египетской летучей собаки родились в Московском зоопарке

Как уточнили гендиректор Московского зоопарка, чьи слова приводит пресс-служба, малыши родились здоровыми. Сейчас они весят чуть больше 20 граммов. "Еще около месяца детеныши крылана будут цепляться за своих мам и питаться их молоком. На 2-4 неделях жизни мать начинает приучать детеныша оставаться одному. Удивительно, что даже в многотысячных колониях самка всегда может найти своего малыша", - сказала Акулова.

Как добавили в пресс-службе, в Московском зоопарке проживает одна из самых старых колоний нильских крыланов, первые представители этого рода приехали в 1996 году из Роттердама, и за это время в зоосаде получили более 320 потомков. "В павильоне Ночной мир мы поддерживаем группу не больше 18-20 особей. Родовая линия крыланов ведется по матери, потому что отец детеныша обычно неизвестен. Одну из наших мам зовут Туя (дочка - Танго), другую - Мэм (сын - Марш). Размера взрослых особей детеныши достигнут примерно к 7-8 месяцам, но готовы к размножению самки будут в полтора года, а самцы к двум годам", - сообщили в зоопарке.

Там добавили, что египетские летучие собаки - единственные крыланы, которые, как летучие мыши, обладают эхолокацией. Им это необходимо, потому что они живут в пещерах. Ночью в поисках пищи они могут пролетать до 40 км. Питаются крыланы плодами различных растений, любят инжир, апельсины, финики, бананы; обычно целиком они съедают только зрелые и сочные плоды, другие долго жуют, высасывая весь сок, а остатки выплевывают.

"В зоопарке, кроме фруктов, крыланам в качестве лакомства дают мед, который помещают в специальный деревянный чурбачок с проделанными в нем дырочками. Фрукты подвешивают под потолком, либо помещают в подвесные кормушки. Едят они в подвешенном вниз головой состоянии, положив кусочек фрукта себе на грудь", - заключили в пресс-службе.