Московский женский СИЗО-6, где произошел пожар, готов к приему заключенных

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Заключенных начинают возвращать в СИЗО-6 в московском районе Печатники, где в понедельник произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе УФСИН России по Москве.

"Накануне в СИЗО-6 представителями технических, медицинских, режимных и других служб было проведено тщательное обследование всех камер и других помещений. По их заключению следственный изолятор № 6 готов к приему подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - отметили в УФСИН. В пресс-службе сообщили, что с сегодняшнего дня в плановом порядке начинается возвращение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО, которых ранее временно перевели в другие следственные изоляторы Москвы.

В понедельник в женском СИЗО № 6 "Печатники" на юго-востоке Москвы произошел пожар. Его общая площадь составила 50 кв. м. Были эвакуированы 850 человек, порядка 10 женщинам понадобилась медпомощь. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.