Угроза взрыва на железнодорожных вокзалах Москвы не подтвердилась

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Железнодорожные вокзалы Москвы после анонимных сообщений об угрозе взрыва были проверены, информация не подтвердилась. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Все "заминированные" вокзалы столицы были проверены, опасных предметов найдено не было, угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства. Во время проверки вокзалы работали штатно, эвакуация не проводилась.

За минувшие два дня от неизвестных поступали сообщения об угрозе взрыва объектов здравоохранения, торговых центров, аэропортов, всех станций столичного метро и других административных зданий в Москве. Всего было "заминировано" более 1,5 тыс. объектов, эвакуировано в целях безопасности порядка 10 тыс. человек. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".