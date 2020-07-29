Движение по фиолетовой линии метро возобновили после инцидента с пассажиром

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии возобновлено после инцидента с пассажиром, который оказался на путях, сообщается в среду в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе сообщили ТАСС, что на Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.