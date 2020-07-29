Упавший на пути на фиолетовой ветке пассажир московского метро жив

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пассажир, который упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве, жив, медики проводят его осмотр. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время человека извлекли, он жив, его передали для осмотра медикам", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду в пресс-службе столичного метро сообщили, что на Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" из-за человека, который упал на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

"Движение поездов уже восстановили, оно вводится в обычный график", - добавил источник.