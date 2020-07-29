Комплексную реабилитацию людей с инвалидностью возобновили в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Комплексная реабилитация людей с инвалидностью вновь стала доступна для горожан в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации город возобновляет работу по оказанию услуг комплексной реабилитации людям с инвалидностью. В настоящее время услуги по комплексной реабилитации с проживанием в центре в течение назначенного курса уже оказывают "Московский городской центр реабилитации" в Текстильщиках, филиал Научно-практического реабилитационного центра в Рузском районе Московской области, Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, а также Центр реабилитации и образования №7, расположенный в Истринском районе Московской области", - говорится в сообщении.

Каждый курс комплексной реабилитации разрабатывается индивидуально, в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации человека с инвалидностью, учитывает показания и противопоказания по рекомендациям лечащего врача, а также зависит от площади учреждения, его оснащения реабилитационным оборудованием и наличия специалистов.

"Ожидается, что с 3 августа "Московский городской центр реабилитации" и Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой также начнут проводить комплексную реабилитацию жителей столицы с ограничениями жизнедеятельности в формате дневного пребывания. Кроме того, 3 августа планируется возобновление работы по комплексной реабилитации в центрах "Бутово", "Царицыно" и "Красная Пахра", а с 15 августа в Научно-практическом реабилитационном центре по улице Абрамцевская, дом 15", - говорится в сообщении.

Возобновление работы реабилитационно-образовательных центров столичного департамента труда и соцзащиты в полном объеме, включая проведение реабилитационных мероприятий, планируется с началом нового учебного года - с 1 сентября.