Мосгорпарк совместно с бизнесом запускает новую программу бесплатных тренировок в парках

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мосгорпарк в сотрудничестве с комитетом по спорту московского отделения "Деловой России" запускают с середины августа программу бесплатных тренировок в парках столицы. Об этом сообщил председатель "Комитета спортивной индустрии и предпринимательства в сфере спорта" Сергей Романов.

"Совместный проект "Деловой России" и Мосгорпарка был поддержан и правительством Москвы, и уполномоченным по делам предпринимателей в городе Москве Татьяной Минеевой. Это бесплатные тренировки в парках по субботам в 10:00 для всех жителей Москвы", - рассказал он в ходе заседания комитета.

Он уточнил, что в дальнейшем программа может быть распространена и на другие дни. Тренировки будут проводиться по различным направлениям, в том числе карате, танцам, йоге и фитнессу. По словам Романова, комитет разрабатывает идею вести трансляции занятий, чтобы люди, которые не смогли попасть на тренировку, смогли также поучаствовать.

В пресс-службе московского отделения "Деловой России" уточнили, что программа начнется 15 августа в семи парках столицы. В дальнейшем она может быть расширена.