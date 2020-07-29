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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в городе достигло 4 446
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 12. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 446 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 239 986 случаев заражения, из них 671 - за последние сутки. Выздоровели 176 437 человек. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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