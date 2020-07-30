Институт Склифосовского запустит бесплатные онлайн-вебинары о сезонных заболеваниях

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Бесплатные вебинары по лечению сезонных заболеваний запустит научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на своем официальном YouTube-канале. Первая трансляция состоится 30 июля в 14:00, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского будет проводить бесплатные вебинары по лечению сезонных заболеваний. Смотреть трансляцию можно будет на официальном YouTube-канале учреждения", - говорится в сообщении

Первые вебинары будут посвящены травмам и патологиям, которые чаще всего встречаются летом. Так, специалисты института расскажут об укусах животных, солнечных ожогах, контактах с ядовитыми растениями, травмах после аварий на мотоциклах. По окончании эфира зрители смогут задать интересующие вопросы.

Темы вебинаров будут меняться от времени года, но при этом специалисты также осветят общие вопросы, например, правила оказания первой помощи, восстановительное лечение и течение распространенных заболеваний. Кроме того, в будущем институт Склифосовского планирует запустить онлайн-экскурсии, конференции, мастер-классы и дни открытых дверей.

Первый эфир на тему: "Ожоги от борщевика: профилактика и лечение" пройдет 30 июля в 14:00.

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского - многопрофильный научно-практический центр. Здесь занимаются проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений.