Женский СИЗО-6 в Москве вернулся к нормальной работе после возгорания

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Единственный в Москве женский СИЗО в Печатниках полностью восстановил нормальное функционирование после ЧП с задымлением. Об этом ТАСС сообщил начальник столичного УФСИН Сергей Мороз.

"27 июля в кладовой хранения вещевого имущества площадью 50 кв. м возникло сильное задымление. Открытого горения не было, но было сильное задымление, поскольку там находились поролоновые матрасы", - рассказал Мороз. По его словам, сотрудники СИЗО среагировали оперативно: была достаточно быстро проведена эвакуация подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находившихся в СИЗО, затем их вывезли в другие СИЗО, где были созданы необходимые условия для их размещения.

"Причины задымления устанавливаются дознавателями МЧС. Кроме того, обследовали все помещения, провели проветривание. К настоящему времени большая часть подозреваемых и обвиняемых возвращена в СИЗО, оставшиеся будут переведены обратно в течение 1-2 дней", - сообщил глава УФСИН.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает действия подчиненных в условиях ЧП, он сказал, что дал бы им "хорошую оценку". По данным ТАСС, в условиях задымления были экстренно эвакуированы порядка 900 человек.