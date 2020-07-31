Павильон МЦД у Киевского вокзала в Москве возобновит экскурсии 2 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД), расположенный на площади у Киевского вокзала, со 2 августа вновь начнет проводить экскурсии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"2 августа, в День железнодорожника, Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров проведет праздничные экскурсии для взрослых и детей. Гости узнают о проекте МЦД, интересные факты о железной дороге, а также смогут проверить свои знания на тему железнодорожного транспорта. Все участники получат сувениры с символикой диаметров", - говорится в сообщении.

В воскресенье в павильоне МЦД пройдет пять экскурсий с 13:00 по 17:00, в каждой группе будет по пять человек. Для участия в экскурсии необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта "Экскурсии в метро".

Уточняется, что с понедельника павильон МЦД начнет проводить ежедневные экскурсии с ограничением групп до пяти человек, на которые также необходимо предварительно записаться на сайте: https://tour.mosmetro.ru/. Павильон МЦД расположен на площади у Киевского вокзала и доступен для посещения ежедневно с 09:00 до 21:00.