Бесхозная коробка на станции "Полянка" московского метро опасности не представляет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бесхозная коробка, обнаруженная под лавочкой на платформе станции метро "Полянка" Серпуховско-Тимирязевский линии в Москве, опасности не представляет. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Бесхозная коробка, оставленная на станции метро "Полянка", обследована. Опасности для окружающих она не представляет", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что коробка оказалась пустой.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что поезда временно проезжают станцию "Полянка" без остановки при следовании в сторону станции "Бульвар Дмитрия Донского" по требованию полиции. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что на платформе в районе первого вагона второго пути под лавочкой обнаружена бесхозяйная коробка.

Станция "Полянка" снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.