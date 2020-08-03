Посетители офисов "Мои документы" в Москве смогут проверить свое здоровье

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Диагностические комплексы появились в центрах "Мои документы" в Москве, посетители теперь смогут проверить здесь уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха, измерить артериальное давление. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в понедельник.

"В десяти офисах "Мои документы" с сегодняшнего дня заработали современные диагностические комплексы, где москвичи смогут самостоятельно пройти бесплатную преддиагностику состояния организма. Посетителям предлагают определить состав тела, проверить уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха, измерить артериальное давление и пульс. Если в случае последнего прибор фиксирует нарушение ритма - это сигнал, чтобы пройти дальнейшую диагностику для определения вида мерцательной аритмии", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что все установленное оборудование просто и понятно в использовании. Проверка потребует минимального количества времени, предварительная запись не нужна. Это один из двух пилотных проектов в рамках программы "Здоровая Москва". В рамках второго специальный робот-диагност помогает измерять температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких человека, а также может узнать его возраст, рост и вес. Такие роботы есть во флагманских офисах госуслуг ЦАО, ЮЗАО и ЮАО. На основе полученных данных они составляют рекомендации, например, по снижению веса или отказу от курения.

По словам заммэра, в условиях пандемии появился отложенный спрос на услуги по контролю и проверке состояния здоровья горожан. Сегодня большинство медицинских учреждений вернулись к нормальной работе, и власти в полном объеме запускают плановую медпомощь, включая диагностическую. Если новые сервисы будут востребованы горожанами, их внедрят и в остальных офисах "Мои документы".

В диагностическом комплексе сведения могут быть сразу переданы в электронную медицинскую карту (для этого понадобится полис обязательного медицинского страхования), направлены по электронной почте или распечатаны на бумажном носителе. Главная цель нововведений - помочь москвичам следить за своим здоровьем. Важно своевременно выявить возможные риски и предупредить уязвимость организма.