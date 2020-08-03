Пожар произошел в бизнес-центре на Новом Арбате

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании бизнес-центра "Обновление Арбата" на Новом Арбате в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"На Новом Арбате, 21 происходит возгорание в вытяжке на кухне на первом этаже. Площадь пожара составляет 50 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на первом этаже наблюдается сильное задымление, спасен один человек.

По данному адресу находится "дом-книга" - бизнес-центр "Обновление Арбата".

В новость были внесены изменения - (8:51 мск) - добавлены подробности.