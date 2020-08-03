Конкурс "Маршруты по Москве" открылся в рамках празднования Всемирного дня гида

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Прием заявок открылся на конкурс "Маршруты по Москве", который пройдет с 3 по 21 августа в рамках мероприятий в честь Всемирного дня гида. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в понедельник.

"В Москве стартовал общегородской конкурс "Маршруты по Москве", который организовал столичный комитет по туризму при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Он стал продолжением серии мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня гида. Поучаствовать в конкурсе и рассказать о любимых местах столицы может любой желающий. Заявки принимаются с 3 по 21 августа на сайте конкурса. Потребуется заполнить специальную форму и отправить свой маршрут", - говорится в сообщении.

Жители и гости столицы могут рассказать о необычных и уникальных местах своего района. Для этого им предстоит исследовать Москву и открыть для себя новые пространства. По итогам конкурса определят лучшие туристские маршруты в округах и районах столицы. Всего будет 15 победителей: 12 выберет жюри, еще трех определит открытое онлайн-голосование.

В состав жюри войдут представители Комитета по туризму города Москвы, Комитета общественных связей и молодежной политики, Департамента культурного наследия, программы мэра Москвы "Мой район", Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

"Итоги подведут 3 сентября на сайте проекта #Москвастобой. Все финалисты получат подарки от Мостуризма, Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Специально для конкурса цифровая туристическая платформа Russpass предоставила призы, которые помогут составить свой собственный маршрут по Москве. Победители смогут посетить обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе, побывать на смотровой площадке Panorama 360, прокатиться по Москве-реке на яхте ледового класса, увидеть город из кабины Московской канатной дороги, а также отправиться на экскурсию по легендарной гостинице "Националь" и получить сувениры от Музея Москвы", - уточняется в материале.

Лучшие маршруты будут опубликованы на сайте москвастобой.рф. В феврале 2020 года в экскурсионной программе, приуроченной ко Всемирному дню гида, приняли участие более 3,5 тыс. москвичей и гостей столицы. Посетить мероприятия можно было бесплатно.