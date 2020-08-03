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В Москве 2 августа воспользовались велопрокатом в 2,2 раза больше жителей, чем в 2019 году

Пользователи совершили 52 тыс. поездок, рост составил 122% по отношению к аналогичному дню прошлого года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Рост числа поездок на велосипедах городского проката в Москве 2 августа превысил 120% по отношению к прошлому году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В Москве люди все чаще выбирают велосипед, он становится не только видом досуга, но и полноценной экологичной заменой автомобилю. Например, 31 июля было совершено на 75% или 16 тыс. поездок больше, чем в аналогичный день прошлого года, 1 августа - больше на 109% или 23 тыс. поездок. 2 августа пользователи совершили 52 тыс. поездок на городских велосипедах - рост составил 122%", - сказали в пресс-службе.

Всего в июле велопрокатом воспользовались более 1,2 млн раз. "Мы видим, что запрос у жителей на новую мобильность есть, и он большой", - отметили в пресс-службе департамента транспорта.

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