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Провал грунта на проспекте Маршала Жукова в Москве устранили

Движение транспорта восстановлено

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Просадку дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома №4 в Москве устранили. Движение общественного и личного транспорта восстановлено, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Провал на проспекте Маршала Жукова устранен. Восстановлено движение общественного и личного транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что провал грунта произошел в прилегающей к автодороге зоне проведения строительных работ на проспекте Маршала Жукова в районе дома №4. Было перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-я Хорошевская.

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