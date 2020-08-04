Более 5,5 тыс. региональных компаний стали партнерами Московского инновационного кластера

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. региональных компаний и индивидуальных предпринимателей из 73 регионов России стали партнерами Московского инновационного кластера. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"Свыше 5,5 тыс. компаний и ИП из 73 регионов - столько партнеров присоединилось к Московскому инновационному кластеру за три месяца. Большинство из них - сразу 4 тыс. - представляют Московскую область и Санкт-Петербург", - приводятся ее слова в сообщении.

На сегодняшний день участниками Московского инновационного кластера (МИК) являются более 11 тыс. столичных организаций. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в свою очередь, напомнил, что статус партнера кластера позволяет региональным организациям пользоваться большинством столичных сервисов цифровой платформы i.moscow.

"Благодаря новым возможностям компании смогут упростить реализацию своих проектов", - процитировали его на сайте мэрии и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, которого также цитирует пресс-служба мэрии Москвы, расширение аудитории кластера способствует развитию цифровой экосистемы в целом. Платформа включает в себя сервисы поиска партнеров и площадок для пилотного тестирования продукции, биржи патентов и контрактного производства, а раздел "Маркетплейс" позволяет продвинуть свои товары или услуги среди столичных и региональных коллег. Кроме того, компании могут присоединиться к уже созданным межотраслевым объединениям.

Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.