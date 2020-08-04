До 270 подростков пройдут стажировку в проекте "Московское долголетие" с 3 по 28 августа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Центр "Моя карьера" в рамках программы "Лето в новом формате" организовал стажировку в проекте "Московское долголетие" почти для 270 столичных подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята с 3 по 28 августа пройдут полный цикл управления проектом, сообщили во вторник в пресс-центре программы "Московское долголетие".

"С 3 августа по 28 августа 133 отдела социальных коммуникаций и активного долголетия, занимающиеся реализацией проекта "Московское долголетие" в районах столицы, примут 269 стажеров в возрасте от 14 до 18 лет. Стажеры познакомятся с рабочими процессами и мероприятиями отделов, узнают больше о проекте "Московское долголетие", приобретут практические умения, а также смогу развить навыки коммуникации с людьми старшего поколения", - говорится в сообщении.

Стажировку организовал специализированный центр "Моя карьера" по программе "Лето в новом формате" для воспитанников семейных центров города. Подростки за 20 дней стажировки пройдут полный цикл управления проектом "Московское долголетие" на территории района.

"Надеемся, что после стажировки кто-то из ребят решит посвятить себя социальной работе и помощи людям. Мы будем рады принять в команду социальных работников - отзывчивых и ответственных молодых людей", - отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, проект "Московское долголетие" для стажеров организовал конкурс на самый интересный пост в Instagram или TikTok о работе проекта, сотрудниках и участниках. Авторам лучших постов вручат памятные подарки. Условия конкурса разместят в соцсетях проекта.