В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умер 4 521 человек с коронавирусом. На 4 августа в Москве было зафиксировано более 244 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 183,6 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 18,3 млн человек, более 693 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 861 423 случая заражения, выздоровел 661 471 человек, умер 14 351. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.