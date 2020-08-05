Роспотребнадзор проверил с начала мая в Москве более 1,2 тыс. объектов из-за коронавируса

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве проверили более 1,2 объектов на соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Всего с мая этого года проверки проведены на более чем 1,2 тыс. точек, при этом почти на 940 из них зафиксированы нарушения. Чаще всего несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности специалисты отмечали на объектах торговли - из проверенных 363 точек нарушения установили на 343", - говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора составили 780 протоколов о нарушениях, а также выдали руководителям организаций предписания об их устранении. С мая приостановили деятельность более 100 объектов, из них почти 50 - продовольственные магазины. В 73 случаях на предприятия был наложен временный запрет деятельности. Судами вынесены решения о приостановлении деятельности 31 объекта на срок от 7 до 90 суток. В целом за 7 месяцев 2020 года по фактам грубых нарушений, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, приостановлена деятельность 171 объекта.

Среди обязательных мер, которые необходимы для профилактики распространения коронавирусной инфекции, - соблюдение работниками и посетителями социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и антисептиков. Кроме того, обязательным является обеззараживание воздуха, а также дезинфекция рабочих помещений, оборудования и инвентаря. Особенно важно проводить контроль состояния здоровья сотрудников - люди с признаками ОРВИ и инфекционных заболеваний не должны допускаться к работе.

"По итогам проверок выявлено, что на многих объектах не проводится термометрия сотрудников до начала работы и в течение дня, не организовано регулярное тестирование на COVID-19, не обеспечивается контроль за соблюдением социальной дистанции, отсутствует запас дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты. В помещениях не обеззараживается воздух, не проводятся работы по очистке и дезинфекции вентиляционных систем", - добавляется в материале.