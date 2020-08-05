У Северного речного вокзала в Москве обустроят отдельную зону для туристических автобусов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Отдельная зона для туристических автобусов появится возле Северного речного вокзала в Москве в ходе его реставрации. Также на прилегающих улицах будет порядка 270 парковочных мест, сообщил в среду в программе "Город дорог" радиостанции "Говорит Москва" директор ГУП "Мостранспроект" Александр Поляков.

"Сейчас будет полностью одностороннее движение, основные зоны будут непосредственно у входа. В основном они, конечно, будут для автомобилей такси. Порядка 270 парковок будет рядом с зоной парка, то есть на прилегающих улицах. Для 18 автобусов, которые будут привозить туристов, будут отдельные зоны, которые находятся сейчас за кортами, если смотреть лицом на вокзал, то с левой стороны", - сказал он.

На этой же территории будет место для пересадки на электрокары, которые развезут гостей к причалам по двум маршрута протяженностью более 1 км и 2,5 км. "К каждому причалу будет свой маршрут, эти электрокары будут курсировать, не будут дымить. Мало того, что это экологичность, все мы знаем, что там были до этого ДТП с пострадавшими, <...> сейчас это будет зона, свободная для гуляний, <...> парковой зона становится, но еще и с видом на водные просторы", - отметил Поляков.

Кроме транспортной доступности и благоустройства, специалисты уделяют много внимания воссозданию исторического облика здания и объектов Северного речного вокзала. Так, например, они проводят реставрацию фонтанов "Север" и "Юг", рассказал в эфире программы главный архитектор реставрационного проекта вокзала Константин Беляев. "С "Югом" проблем не было, там сохранились дельфины, по которым мы смогли сделать недостающие фигуры. И по ним почему-то было больше фотографий, видимо, все любили больше фотографироваться на юге. А вот с "Севером" было значительно сложнее работать. Птицы, которые там располагались, они, видимо, все улетели на юг, и до нас они не дошли практически ни в каком виде", - отметил он.

Однако, по словам Беляева, когда работы были уже практически выполнены, у специалистов появилась дополнительная информация в виде фотографии 1938 года, и художнику-скульптору фактически пришлось все заново переделывать. Установка объектов планируется в ближайшее время, добавил он.

Здание Северного речного вокзала, расположенное на берегу Химкинского водохранилища, было построено в 1932-1937 годах. Авторами проекта были архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. Сегодня здание вокзала является памятником архитектуры регионального значения и одним из узнаваемых символов Москвы, который можно увидеть во многих отечественных кинофильмах - "Волга-Волга", "Новая Москва", "Коллеги", "Гонки по вертикали", "По семейным обстоятельствам" и др. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, реконструкция вокзала должна завершиться в 2020 году к Дню города, который отмечается в начале сентября.