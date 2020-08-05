Бесплатные мастер-классы от участников шоу "Танцы" на ТНТ запустят на ВДНХ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Посетители ВДНХ в августе смогут принять участие в бесплатных мастер-классах от участников и победителей проекта "Танцы" на телеканале ТНТ, сообщили в среду в пресс-службе ВДНХ.

"ВДНХ и телеканал ТНТ приглашают всех желающих принять участие в бесплатных мастер-классах от участников и победителей разных сезонов проекта "Танцы". Занятия по самым модным направлениям будут проходить в августе на нескольких открытых площадках выставки", - сообщили в пресс-службе.

Занятия будут проводиться с 7 августа по пятницам, субботам и воскресеньям, на них необходимо предварительно зарегистрироваться. Продолжительность каждого мастер-класса составит около 60 минут. Количество участников ограничено - не более 50 человек. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением правил и норм, установленных Роспотребнадзором.

Так, в пятницу в 18:00 победитель 4-го сезона шоу "Танцы" на ТНТ Виталий Уливанов проведет занятие по хип-хопу, а в субботу в 16:00 - Мария Дружинина. В воскресенье в 14:00 на веранде Дома культуры можно будет познакомиться с авторской хореографией от Юлии Косьминой.

Видеоролики, по которому можно будет разучить различные танцевальные движения онлайн, будут публиковаться в соцсетях ВДНХ и ТНТ.