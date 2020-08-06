Переменная облачность и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве 6 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 6 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 26-28 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха составит плюс 24-29 градусов. Ночью она может опуститься до 10 градусов тепла.