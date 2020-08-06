ВДНХ запустит пилотную программу тестирования инноваций

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. ВДНХ станет площадкой для испытания инновационных разработок и решений. Здесь москвичам представят новинки в сферах городского благоустройства, образования, отдыха и спорта, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

"На сегодняшний день в программе пилотного тестирования инноваций участвует уже 65 площадок. В их число входят коммерческие предприятия, которые в рамках проекта получат возможность использовать высокотехнологичные разработки для оптимизации своих бизнес-процессов и повышения эффективности работы компании. Кроме того, к программе активно присоединяются городские площадки, где многие москвичи могут одними из первых лавочки с солнечными панелями, Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами, интерактивные спортивные и образовательные комплексы", - сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Программа реализуется Агентством инноваций города Москвы, подведомственным столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Технологии, которые успешно пройдут тестирование, Агентство инноваций Москвы будет рекомендовать к внедрению для других общественных городских пространств.

27 мая Сергей Собянин подписал постановление "О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве". Согласно ему, высокотехнологичный бизнес будет получать поддержку в проведении испытаний своих разработок системно и на постоянной основе. До конца года планируется провести около 100 пилотных тестирований в сфере торговли и услуг, энергоэффективности, информационных технологий и связи, медицины, экологии, безопасности, транспорта и образования.