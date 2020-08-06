В Москве реконструировано 16 развязок на МКАД

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Реконструкция 16 транспортных развязок на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) уже завершена. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Когда мы начинали рассматривать комплексную схему развития МКАД, было принято решение уйти от устаревших клеверных узлов. <...> В нынешнее время, когда объем транспорта увеличивается, получились своего рода удавки на МКАД. Было принято решение реконструировать на МКАД 21 развязку. На сегодняшний день мы завершили работу по 16 развязкам", - сказал Загрутдинов в интервью телеканалу "Москва-24".

Он добавил, что строительство развязки с Волоколамским шоссе завершат до конца этого года, будет запущено движение по основным четырем эстакадам.

"Планируется, что до конца года мы выйдем на строительно-монтажные работы развязок с Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Сейчас в активной фазе находится проектирование развязок с улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня", - отметил Загрутдинов.

По его мнению, программа реконструкции развязок на МКАД будет завершена до конца 2023 года. "Это существенно разгрузит МКАД. Мы строим современные съезды с МКАД, тоннели, искусственные сооружения. По итогам реализации только этой программы существенно сократится время в пути для автолюбителей", - добавил глава Депстроя.

Программа реконструкции МКАД, которая предполагает строительство новых дублеров и расширение узких мест, была утверждена в 2011 году.