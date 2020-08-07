В Москве открывается лаборатория экспериментальных искусств "Изнутри"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Лаборатория экспериментальных искусств "Изнутри" открывается в парке искусств "Музеон" в пятницу. Это первый проект нового арт-пространства "НИМА", постоянная площадка которого заработает в Москве в 2022 году, сообщает пресс-служба организаторов.

"В течение двух месяцев в рамках проекта в парке искусств будут экспонироваться работы российского скульптора и художника Даши Намдакова - организатора события и идеолога "НИМА". Коллекция, вслед за фестивалем получившая название "Изнутри", представлена мифологическими и полуабстрактными образами. Это размышление автора о взаимодействии внутреннего и внешнего, духовного и материального, оболочки и содержания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в работах присутствуют этнические мотивы, осмысленные с позиции художника XXI века. "При их создании использовались новаторские патины. Экспозиция построена таким образом, чтобы зритель, знакомясь с работами, мог глубже погрузиться в авторский мир. Необычен и формат показа - коллекцию дополнит музыкальное сопровождение", - добавляют там.

На протяжении двух месяцев работы лаборатории "Изнутри" современные молодые исполнители и художники получат возможность выступить на ее площадке и раскрыть через свое творчество тему, которая отражена в названии. В их числе ханг-музыкант Анна Топчиева (ханг - ударный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер), художница Елена Аносова, режиссер-оператор Николай Романков, оперный певец Виктор Спорышев и другие. Они представят современные виды искусства, перформансы, танцевальные и музыкальные проекты.

Скульптор, график и ювелир, член Союза художников России Даши Намдаков родился в 1967 году в Читинской области, окончил Красноярский художественный институт. Признание широкой публики ему принесли выставки в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве, в музеях Китая и других стран. Одна из главных особенностей его стиля - своеобразное преломление культурных традиций Европы и Азии. На протяжении нескольких лет мастер работает в итальянских литейных мастерских в городе Пьетрасанта, работы Намдакова входят в коллекции многих музеев мира.