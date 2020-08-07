Некоммерческие организации возобновили бесплатные спортивные занятия в Москве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) Москвы вновь предлагают жителям присоединиться к бесплатным тренировкам и другим спортивным мероприятиям. В их числе фестивали, благотворительные забеги, занятия для людей с особенностями здоровья и лекции о здоровом образе жизни, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Благодаря НКО десятки тысяч москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Сейчас более 100 некоммерческих организаций, которые развивают это направление, возвращаются к привычному режиму работы. Разумеется, с соблюдением всех санитарных правил", - рассказала заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в публикации.

Там уточняется, что возобновились тренировки детской следж-хоккейной лиги, которая единственная в Москве занимается развитием адаптивного хоккея: команды детей с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями вернулись на лед. "Сейчас в занятиях принимают участие не более пяти человек. Проект "Особый хоккей для особенных людей" был запущен в октябре 2019 года и был поддержан грантом мэра для социально ориентированных НКО", - сообщается на сайте.

Кроме того, к офлайн-работе вернулись 18 центров федерации "Йога-практика", где инструкторы носят средства индивидуальной защиты, а помещения для занятий обрабатываются ультрафиолетовой лампой. Согласно правилам безопасности, количество участников ограничено вместимостью зала - не более 15 человек, занятия проходят по предварительной записи.

"Еще одна инициатива была запущена благотворительным фондом "Спорт для жизни". Социальный проект "Марафон в темноте" объединил незрячих людей, которые хотят заниматься бегом, и тех, кто готов им помогать; в рамках проекта готовят волонтеров-лидеров для незрячих бегунов. <...> Кроме того, с 15 по 29 августа будет функционировать тренировочный лагерь Московской школы тхэквондо в Сергиево-Посадском районе. В поездку могут отправиться не только спортсмены и их родители, но и все, кто хочет начать заниматься тхэквондо; программу проведут опытные инструкторы, чемпионы и призеры российских и международных мировых соревнований", - добавляется на сайте.

Спорт в парках и соревнования

"Интерес к скандинавской ходьбе в столичных парках неуклонно растет. Это происходит во многом благодаря деятельности Федерации северной ходьбы. Пока занятия проходят в индивидуальном порядке, но с августа возобновятся и регулярные групповые тренировки. Подробную информацию можно получить на портале русскаяходьба.рф", - сообщается в публикации.

Также на сайте уточняется, что в столице ежегодно проходят Московские студенческие спортивные игры, которые организует Российский студенческий спортивный союз. Соревнования проводятся практически по всем видам спорта, которые входят в олимпийскую программу.

"Участники команд московских вузов могут попробовать свои силы в единоборствах, легкой атлетике, гимнастике, силовых видах спорта - всего более 90 дисциплин. Есть даже турниры по спортивному ориентированию и подводному плаванию. Ежегодно в играх принимают участие студенты из 60 столичных учебных заведений", - значится в публикации.

Также Московская федерация футбола занимается развитием и популяризацией всех видов и дисциплин футбола. В регулярных соревнованиях под эгидой федерации принимают участие москвичи разного возраста и уровня подготовки. Федерация является организатором соревнований по мини-футболу, пляжному футболу, детских чемпионатов, летнего первенства, турниров среди сборных Москвы и клубной лиги - это более 8,5 тыс. официальных матчей в год.

"Не менее важная часть работы - поддержка футбольных клубов Москвы - "Динамо", ЦСКА и других. Пандемия внесла коррективы в календарь соревнований, но после разрешения Российского футбольного союза вновь был запущен тренировочный процесс и стали проводиться матчи. Сейчас тренировки проходят при соблюдении всех санитарных требований, а на турнирах есть ограничения по количеству людей", - указано в сообщении.