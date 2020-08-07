Пассажирам московского метро расскажут о правилах поведения в условиях пандемии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Видеоролики и постеры в московском транспорте расскажут жителям столицы о правилах поведения в условиях пандемии коронавируса, проект реализуется совместно с международной школой этикета The English Manner Russia. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В Московском транспорте появится небольшая школа этикета, но от самого английского королевского двора. После пандемии соблюдать этикет - значит ходить в маске и перчатках, не приближаться меньше, чем на 1,5 м к чужому человеку и дезинфицировать руки", - говорится в сообщении.

Программу в московском транспорте запустят с 10 августа. Пассажирам будут показывать анимационные ролики в метро и на платформах, а также разместят постеры в переходах.

"Лимитированные "Тройки" мы тоже подготовили. Как и материалы об этикете в транспорте, их можно будет увидеть на нашем сайте и в соцсетях. Тем самым мы хотим показать, что самое главное - не обязательство, а забота и уважение к другим", - добавили в департаменте.