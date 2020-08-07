МЧС по Москве впервые испытает новую систему пожаротушения в небоскребе "Империя"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС в ходе пожарно-тактических учений проверят новую систему пожаротушеия в 60-этажной башне "Империя". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Впервые в деловом комплексе "Империя" пройдет уникальное пожарно-тактическое учение. 9 августа 2020 года с целью испытания новой системы пожаротушения ГУ МЧС России по Москве совместно с департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы проведет уникальное опытное пожарно-тактическое учение при поддержке управляющей компании "Сити", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, в ходе учений сотрудники МЧС отработают возможность подачи огнетушащих средств на наивысшую точку башни - 236,42 метров. Кроме того, специалисты изучат тактические возможности нового вида оборудования, отработают приемы и способы тушения пожаров. "В случае положительной оценки специалистами пожаротушения столичного МЧС, данная система будет использоваться для тушения высотных объектов города Москвы", - добавили в пресс-службе.

Новая система пожаротушения, которая будет испытана, основана на смешении воды с воздухом. Данный метод имеет ряд преимуществ наряду с традиционными огнетушащими средствами.

Деловой комплекс "Империя" - 60-этажный небоскреб, общей площадью 203 191 кв. метр.