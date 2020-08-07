Большой клавишный инструмент появится на фасаде школы Казарновского в Москве к 1 сентября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Гигантский клавишный инструмент с плазменной панелью украсит фасад московской школы "Класс-центр" к 1 сентября. Автором инсталляции, которая появится на здании, станет современный художник Марина Звягинцева, сообщил в пятницу ТАСС директор московской школы "Класс-центр" Сергей Казарновский.

"К 1 сентября на фасаде столичной школы Казарновского появится инсталляция современного художника Марины Звягинцевой - гигантский клавишный инструмент. По словам Звягинцевой, "Проект Классная игра" был вдохновлен архитектурным ритмом фасада школы и духом "Класс-центра", где обучение театральному делу и музыке органически сочетается со школьной программой: дети учатся в процессе игры и творчество является лейтмотивом обучения. Арт-проект "Классная игра" превратит всю школу в большой музыкальный инструмент, на котором играют ученики и учителя в едином ритме. На фасаде здания высотой 20 м появятся клавиши, размер которых достигает 6 м", - сказал он.

Казарновский также добавил, что одна из больших клавиш на фасаде здания будет представлена плазменной панелью для трансляции хроники жизни школы. Также он отметил, что каждая школа должна привлекать внимание и быть центром микрорайона.

"Эта передовая школа пользуется современными методиками обучения, а ее фасад - традиционный и скучный. Мне захотелось сделать так, чтобы он соответствовал внутреннему содержанию школы и был современным. Кроме клавиш пианино, которые отсылают нас к искусству, на фасаде есть и компьютерные клавиши - которые говорят о современном обучении, о цифровизации процессов. Моя задача была не переделывать архитектуру здания, а услышать ее - выступы на фасаде создают особый ритм, отсюда родилась концепция объекта: не изменяя архитектуру, вписать в нее клавиши так, чтобы они полностью перепрограммировали фасад. Экран добавляет мультимедийности и позволяет заглянуть внутрь школы, увидеть, что там происходит", - добавила Звягинцева.