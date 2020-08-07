Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро могут запустить к 2027 г.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии Московского метро планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"В настоящее время рассматриваются варианты маршрутов и посадки станций Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, параллельно ведутся предпроектные работы. До 2027 года эти линии планируется построить", - сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, чьи слова цитирует пресс-служба.

Бочкарев отметил, что Рублево-Архангельская линия протяженностью около 19 км должна обеспечить транспортное обслуживание проживающих и работающих людей в районах Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, а также застраиваемых территорий Рублево-Архангельского.

"Другой радиус - Бирюлевский - начнется от станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК), пересечет Большую кольцевую линию на станции "Кленовый бульвар", пройдет через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово и выйдет в поселение Рязановское Новой Москвы. Протяженность линии с 17 станциями составит 43 км", - добавил Бочкарев.

Ранее Бочкарев сообщил журналистам, что строительство Рублево-Архангельской линии московского метрополитена планируют начать на рубеже 2020-2021 годов. Он добавил, что линия будет состоять из девяти станций. Строительство объекта будет проходить в два этапа. Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщал, что маршрут и месторасположение станций Рублево-Архангельской линии столичного метро планируют определить до конца текущего года.

На участке будет построено восемь станций: "Улица Народного Ополчения" и "Шелепиха", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское", "Ильинская". Новая линия позволит улучшить транспортную доступность районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также обеспечить транспортное обслуживание территории застройки Рублево-Архангельского шоссе.