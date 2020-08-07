Выставка русского деревянного зодчества открылась на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бесплатная выставка "Первый деревянный заповедник" открылась на ВДНХ в павильоне № 67, гости экспозиции смогут посмотреть предметы народной архитектурной резьбы по дереву XVI-XIX веков и познакомиться с памятниками деревянного зодчества, которые расположены на территории музея-заповедника "Коломенское", передает корреспондент ТАСС в пятницу. Для посетителей она будет доступна с 8 августа по 18 октября.

"Коломенское" по праву считается первым деревянным музеем-заповедником в России. <...> Это выставочный проект, где мы не только показываем, что храним, но это и дань памяти тем людям, которые стояли у истоков музея-заповедника. Это, на мой взгляд, знак уважения реставраторам, музейщикам", - сказал заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе в "Коломенском" Игорь Корнилов.

Выставка разделена на четыре тематические зоны и начинается с главного экспоната - это резной фронтон дома из Нижегородской области, сделанный русскими плотниками и резчиками по дереву. Дом сохранился с 1870 года. Во втором разделе гости смогут познакомиться с древнерусской фортификационной архитектурой.

Далее посетители проследуют в третью интерактивную зону, которая посвящена плотниковскому мастерству. Здесь же представлен макет дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском. В завершении посетителей познакомят с историей создания музея-заповедника.

Вход на экспозицию бесплатный, но для посетителей планируют проводить экскурсии. Стоимость экскурсии для одного человека составит 80 рублей.