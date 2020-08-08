В московском метро появились голографические экраны

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. В московском метро начали тестировать голографические экраны, служащие для информирования пассажиров о сервисах подземки. Об этом сообщила в субботу в своем Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

"В метро начали тестировать первые голографические экраны. Голографические экраны станут самым современным каналом информирования пассажиров. На пилотном этапе, полгода, мы разместим экраны на нескольких станциях - они будут показывать информацию о полезных сервисах метрополитена", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, первое устройство появилось в переходе "Новослободская - Менделеевская", еще одно в ближайшее время появится на "Мичуринском проспекте".

Идею транслировать информацию с помощью голограмм впервые "озвучили участники нашего хакатона". "Свое воплощение же идея получила благодаря усилиям наших международных партнеров", - добавили в ведомстве.