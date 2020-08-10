Площадь 37 ремонтируемых в Москве поликлиник составляет более 120 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Качественный ремонт из экологичных материалов сделают в 37 поликлиниках Москвы, общая площадь помещений составляет более 120 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса социального развития в понедельник.

"В Москве продолжается капитальный ремонт городских поликлиник. В феврале и марте этого года работы начались в 12 зданиях, входящих в первую волну, а в начале июля, после нормализации эпидемиологической ситуации, - еще в 25 учреждениях. Общая площадь всех 37 ремонтируемых поликлиник составляет более 120 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель руководителя департамента здравоохранения Алексей Паламарчук, всего до конца 2023 года планируется модернизировать 135 зданий поликлиник в 78 районах Москвы. В медучреждениях сделают качественный ремонт из экологичных материалов, выполнят перепланировку помещений, обновят инженерные системы и внутреннюю отделку. Прилегающие территории благоустроят и озеленят".

После завершения капитального ремонта в поликлиниках установят современное оборудование для диагностики и профилактики заболеваний. В филиалах появятся маммографы, оборудование для проведения функциональной диагностики, аппараты для рентгена и УЗИ. В головных зданиях установят магнитно-резонансные и компьютерные томографы, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), аппараты УЗИ экспертного класса, а также оборудование для контроля за состоянием больных, имеющих ишемическую болезнь сердца, перенесших инфаркт или операцию на сердечных сосудах.

"Врачи поликлиник, в которых начался ремонт, уже ведут прием пациентов в других филиалах. Москвичи, как и раньше, могут записываться к ним онлайн. При этом необходимо обратить внимание на адрес, указанный на талоне", - добавляется в материале.

Получить информацию о новых адресах и схемах проезда, а также узнать расписание приема специалистов можно на портале mos.ru, официальном сайте департамента здравоохранения города Москвы и по телефону справочной службы: +7 (495) 531-69-98 по будням с 08:00 до 20:00 и по выходным с 08:00 до 16:00. Кроме того, на вопросы могут ответить специалисты на стойках информации поликлиник.