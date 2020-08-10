Еще 898 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве

МОСКВА, 10 августа . /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 898 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 898 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 190 555", - сказала она.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила Ракова. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Вылечившимся после коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.