Оплачиваемую стажировку в учреждениях соцсферы смогут пройти 500 столичных выпускников

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пятьсот столичных выпускников колледжей и вузов смогут пройти оплачиваемую стажировку в учреждениях столичного комплекса социального развития. Отбор начнется 10 августа, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

"Чтобы выпускники вузов и колледжей могли реализовать свой потенциал и получить уникальный опыт работы, мы запускаем набор на стажировки, которые позволят попробовать свои силы и увидеть изнутри, как работают современные столичные учреждения - флагманские центры занятости, реабилитационные центры, учреждения образования, поликлиники и ветеринарные клиники, центры госуслуг, Главархив и другие организации. Лучшие стажеры получат приглашение от работодателей присоединиться к штату сотрудников", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В программе смогут принять участие 500 выпускников, для которых открыты вакансии по 11 направлениям. Среди них: социальный помощник, сотрудник образовательной сферы, ассистент сотрудника главного архивного управления, медиа-стажер.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету, прикрепить резюме, указав сведения об образовании, опыте работы и волонтерской деятельности, а также записать промо-видео на тему "Рассказ о добром деле или достижении, которым вы гордитесь". Заявки принимаются до 10 сентября. Стать участником проекта может тот, кто окончил московский вуз или колледж в 2019 или 2020 году. Также нужно быть не старше 30 лет и иметь постоянную регистрацию по месту жительства в Москве.

С 10 по 20 сентября кандидаты будут проходить тестирование в дистанционном формате. Оно поможет определить необходимые для работника социальной сферы компетенции - отзывчивость, ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде и анализировать информацию.