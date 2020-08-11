Услугой подбора зарубежных покупателей воспользовались 97 компаний Москвы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 90 столичных предпринимателей воспользовались услугой Московского экспортного центра (МЭЦ) по индивидуальному подбору потенциальных зарубежных покупателей, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис появился 1 апреля, он позволяет компаниям экономить время и ресурсы, которые потребовал бы самостоятельный поиск. В перечне МЭЦ учитываются не только ключевые особенности страны-потенциального импортера, но и экспортный потенциал продукции заказчика.

"За первые четыре месяца реализации проекта по подбору зарубежных [покупателей] эксперты МЭЦ успели подготовить ответ на 100 запросов от 97 компаний. Подборки потенциальных зарубежных покупателей уже получили представители 31 отрасли производства товаров и услуг", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Двадцать два заявителя задействованы в пищевой промышленности, еще 15 - в индустрии информационных технологий. Девять запросов поступили от компаний из области медицины и фармацевтики, семь запросов - из сферы авиационной промышленности. Шесть заявок направили представители индустрии детских товаров, еще по пять - представители ювелирной промышленности и строительства. За услугой также обратились производители деревообрабатывающей промышленности и геологоразведки, текстильной промышленности и телемедицины, производители косметики, удобрений, меховых изделий, промышленного и электрического оборудования.

Для подготовки ответов на запросы специалисты проанализировали перспективы выхода компаний на рынки 81 страны. Они исследовали возможности во всех ключевых регионах пяти континентов.

Чтобы получить перечень потенциальных зарубежных покупателей, необходимо заполнить заявку. В ней следует указать все интересующие зарубежные рынки, категории контрагентов, а также описать продукцию, которую планируется экспортировать.