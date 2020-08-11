Первая партия симуляторов для обучения работе с ИВЛ появится в "Технополисе" осенью

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Первая партия симуляторов дыхания для обучения работе на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет выпущена в начале сентября на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Производством занимается компания "Хирана+", сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Новая разработка компании "Хирана+" создана и полностью собрана на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Она позволит врачам медицинских учреждений тренироваться правильно использовать и настраивать аппараты искусственной вентиляции легких различных производителей под индивидуальные потребности пациентов. Первая партия в 100 штук будет выпущена уже к началу сентября и будет направлена в российские больницы. В дальнейшем компания планирует производить по 100 единиц продукции в месяц", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что разработанный в технополисе продукт отличается от ближайших аналогов из Германии и Южной Кореи портативностью и ценой около 10 тысяч евро, что в 10 раз ниже зарубежных устройств. Потенциальными потребителями симуляторов, по его словам, являются государственные медицинские учреждения.

Отмечается, что новый продукт - "дышащая" модель легких, которая активирует запуск устройства и симулирует дыхание пациента. Симуляторы дадут возможность врачам проектировать настройку аппаратов ИВЛ для пациентов с различной тяжестью поражения легких.

По словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, эффективность таких устройств зависит не только от технической части, но и правильной настройки врачами. "Для решения проблемы "Хирана +" займется не только выпуском симуляторов, но и обучающих вебинаров по работе с подобным медицинским оборудованием. Это позволит значительно сэкономить бюджеты российских и международных клиник", - отметил Дегтев.