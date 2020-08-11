Власти Москвы окажут помощь гостиницам в проведении дезинфекции помещений

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Гостиницам и отелям в Москве помогут с дезинфекцией помещений в рамках программы по размещению медиков, работающих в обычных и коронавирусных стационарах города. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы окажет помощь гостиницам в проведении дезинфекции помещений. Поддержку получат отели, принимающие участие в реализации программы временного расселения медицинских работников. Целевые средства на проведение работ будут выделены профильному предприятию ГУП "Московский городской центр дезинфекции". Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Программа временного бесплатного расселения в гостиницах медицинских работников городских больниц действует в Москве с 12 апреля 2020 года. Возможностью проживания в гостиницах могут воспользоваться врачи и медсестры не только коронавирусных госпиталей, но и других городских стационаров.

Проживание в гостиницах защищает семьи медицинских работников от возможного заражения коронавирусом. Одновременно снижается вероятность занесения инфекции в стационары. Для проживающих медработников созданы комфортные условия. Отели предоставляют двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров, можно воспользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, в гостиницах, участвующих в программе, усилен санитарный режим.

"В настоящее время в 16 гостиницах организовано свыше 3,1 тыс. мест для проживания медицинских работников. Всего же с апреля 2020 года в программе временного расселения медиков приняли участие более 40 гостиниц", - добавляется в материале.

Дополнительная поддержка со стороны правительства Москвы поможет гостиницам выполнить требования Роспотребнадзора в части проведения дезинфекции как в период проживания медицинских работников, так и в процессе возвращения номеров в обычный режим работы.