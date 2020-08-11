Собянин поддержал проект создания на ВДНХ в Москве мультимедийного парка "Союзмультфильма"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Москвы предоставят субсидию киностудии "Союзмультфильм" для частичной компенсации затрат на создание мультимедийного парка на ВДНХ, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы предоставит субсидию ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" для компенсации части затрат на создание мультимедийного парка на ВДНХ. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <…> Посетители <…> смогут погрузиться в атмосферу культовых отечественных мультфильмов ", - говорится в сообщении, при этом сумма выделяемых средств не уточняется.

В пресс-службе добавили, что парк планируется открыть в 2020 году в павильоне № 7 "Семена", построенном в 1978 году по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова. Капитальный ремонт здания общей площадью 2,2 тыс. кв. м был завершен этим летом. В ходе работ были отремонтированы фасад и кровля, заменено витражное остекление, установлена архитектурно-художественная подсветка, а территория адаптирована для маломобильных граждан.

"Экспозиция павильона будет состоять из мультимедийных аттракционов "Путешествие внутрь мультфильма", "Я и мультгерои", "Комната с фонариком" и других, при создании которых были использованы современные технологии VR/AR, RTX (трассировка лучей), motion capture ("захват/снятие движения") и 3D-анимации", - отмечается в сообщении.