КОИБы используют на выборах муниципальных депутатов в двух округах Москвы 13 сентября

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) будут использоваться на всех 30 участках 13 сентября - в основной день выборов Совета депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино в Москве. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания Мосгоризбиркома председатель комиссии Юрий Ермолов.

"На всех 30 участках будут установлены КОИБы-2017", - сказал Ермолов.

В сентябре жители двух округов смогут проголосовать электронно. По решению Мосгоризбиркома, онлайн-голосование пройдет досрочно - с 8:00 11 сентября и до 20:00 12 сентября. С 29 июля по 7 сентября ведется прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. 13 сентября - в основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления - можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что около 70 тыс. жителей столицы смогут принять участие в выборах муниципальных депутатов, проголосовав онлайн на портале mos.ru.